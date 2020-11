Soleil Sorge lasciata dal fidanzato Daniel in diretta, ma lei replica: “Non sapevo neanche di uscirci”

Daniel Prigioni, detto anche Dandy Milano ha lasciato Soleil Sorge in diretta a Pomeriggio 5, ma lei ha ironizzato su Instagram

Nella puntata del 12 novembre di Pomeriggio 5, salotto pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, si è tornato a discutere di Soleil Sorge. Ospite della puntata, Daniel Prigioni, chiamato anche Dandy Milano, che è finito nei gossip per aver avuto un flirt con l’italo-americana. Una storia che pare mettere in dubbio anche il direttore di Nuovo Roberto Alessi, famoso per i suoi scoop.

In particolare, il ragazzo ha più volte dichiarato di porre fine alla storia con Soleil. A quel punto, nella puntata di oggi, Dandy ha dichiarato apertamente: “Innanzitutto Soleil non è mia perché dopo il trascorso, dopo l’ultima puntata per me è finita qui, la lascio in diretta nazionale“. Daniele inoltre ha accusato la showgirl di aver utilizzato tante persone, tra cui anche Andrea Iannone per finire al centro della cronaca rosa e ha affermato di aver letto dei messaggi al fotografo Alex Fiumara per le “paparazzate”. Infine, il ragazzo ha chiosato: “Non sono qui a farmi prendere in giro”.

Soleil Sorge, che non è riuscita a collegarsi via Skype con la tramissione per problemi, ha assistito alle dichiarazioni “dell’ex fidanzato”. L’ex corteggiatrice infatti ha replicato in maniera ironica: “Quando ti lasciano in diretta e tu non sapevi neanche di uscirci“. Insomma, a quanto pare, la storia d’amore tra Soleil e Dandy Milano non sarebbe mai esistita. Che sia stata tutta frutto del ragazzo oppure no?

