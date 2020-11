Stronger – Io sono il più forte: la storia vera di Jeff Bauman

Stasera alle 21:20, Stronger – Io sono il più forte verrà trasmesso su Rai 3.

Il film, tratto da una storia vera, narra di Jeff Bauman, un giovane Americano che perse le gambe nell’attentato della maratona di Boston del 2013.

Una volta riguadagnata coscienza in ospedale, Bauman, che aveva visto l’attentatore, contattò l’FBI e gliene fornì una descrizione che risultò decisiva nell’arresto.

La Trama

Jeff è un bravo ragazzo, sebbene un po’ pigro. Lavora in un minimarket e vive in un bilocale con la madre alcolizzata.

Una sera in un bar, rivede la sua ex Erin, la quale è attratta da lui ma esasperata dalla sua mancanza di impegno. Quando Jeff scopre che lei parteciperà alla maratona di Boston, lui convince molti clienti del bar a donare per la causa e promette di arrivare al traguardo prima di lei.

Il giorno della maratone Jeff riesce con fatica ad arrivare primo. In quel momento avviene l’attentato.

Jeff si risveglierà in ospedale con entrambe le gambe amputate sopra il ginocchio.

Avendo visto l’attentatore, ne renderà immediatamente una descrizione all’FBI che condurrà al suo arresto.

Divenuto un’eroe nazionale, Jeff verrà travolto dalla sua nuova fama, in aggiunta al trauma lasciatogli dall’attentato, alle difficoltà della fisioterapia ed alla sua nuova condizione.

Se da un lato Erin, riavvicinatasi a lui, farà del suo meglio per stargli vicino, la mamma di Jeff si rivelerà una cattiva influenza in questo momento cruciale.

Jeff Bauman

Come anticipato all’inizio di questo articolo, Jeff Bauman ha veramente perso le gambe durante l’attentato del 2013 alla maratona di Boston.

Ha inoltre davvero aiutato ad identificare uno dei due attentatori, due giovani di origine sovietica radicalizzati islamici.

Avendo guadagnato una discreta fama nazionale dato il suo ruolo strumentale nella vicenda, Jeff ha ricevuto due gambe prostetiche estremamente avanzate, per il valore di €100.000 l’una.

Pur avendo ripreso il suo lavoro di impiegato da Costco un anno dopo l’incidente, Jeff ha rilasciato nel 2014 la sua biografia, intitolata Stronger. Il libro tratta dell’attentato e della sua vita da allora ed è servita come base per le riprese del film.

Cast e scheda tecnica

Titolo Originale: Stronger

Genere: Biografico

Durata: 2h

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: David Gordon Green

Cast: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson

