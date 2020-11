Stefano Bettarini, squalifica: la sorella si scaglia contro gli autori del Grande Fratello Vip

La sorella di Stefano Bettarini si sfoga su Instagram, attacca gli autori del Grande Fratello Vip per la squalifica dell’ex gieffino

Si continua a parlare della squalifica di Stefano Bettarini dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

L’ex gieffino è stato squalificato nel corso della 16esima puntata andata in onda lunedì 9 novembre su Canale 5. Signorini prima di comunicargli il provvedimento disciplinare gli ha detto che si è lasciato sfuggire un’affermazione che ha offeso la sensibilità di molte persone. A detta del conduttore i provvedimenti erano dovuti, soprattutto tutte le persone che si sono sentite ferite.

Stefano Bettarini ha subito chiesto scusa, ci ha tenuto a precisare che la sua intenzione non era assolutamente quella di offendere, ha ribadito che è molto credente. Queste le sue parole: “Errori umani che purtroppo vengono fatti. È un reality. Chiedo scusa, mi sono reso conto subito di cosa mi era sfuggito”.

Dopo la puntata si è sfogato su Instagram, a detta sua non meritava di essere squalificato per un’espressione colorita, una parolaccia. Bettarini ha precisato che la sua non era una bestemmia, non avrebbe mai bestemmiato. Ha poi detto di essersi sentito preso in giro. Questo è ciò che ha scritto nella didascalia del suo post: “Trovo sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo… dello share.“

Anche la sorella di Stefano Bettarini nelle ultime ore si è lasciata andare ad uno sfogo contro la produzione del Grande Fratello Vip. Simona ha rivelato di non aver mai sentito bestemmiare il fratello, ritiene la squalifica un’esagerazione.

Su Instagram la sorella dell’ex gieffino ha poi detto: “Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica”.

La squalifica di Stefano Bettarini sta facendo non poco discutere. Alfonso Signorini affronterà l’argomento nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Lo vedremo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui