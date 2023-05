Lucas Peracchi, da Uomini e Donne ad attore porno: cosa farà?

L’ex tronista è divetato attore a luci rosse: ecco il suo annuncio su Instagram

Dopo il suo percorso da tronista a Uomini e Donne, Lucas Peracchi diventa attore porno. Ad annunciarlo è stato lo stesso personal trainer sul suo account Instagram, dove ha cambiato anche nome: Lucas Purosangue. Nel suo profilo inoltre si è definito “Italian stallion” cioé “Stallone italiano” e questo promette davvero molte cose.

Cosa farà Lucas Peracchi?

L’ex tronista inoltre ha spiegato ai suoi followers che non lascerà il suo lavoro da personal trainer, ma lo affiancherà tranquillamente alla sua nuova professione. “Anche se adesso sono un attore hard non è che non farò più programmi di allenamento, anzi li farò anche specializzati proprio per questo” ha poi aggiunto Lucas Peracchi ai suoi fan, incitando fargli qualsiasi domanda. L’ex tronista non è nuovo al mondo delle luci rosse, poiché ha già un account Only Fans, dove conta migliaia di iscritti. I suoi contenuti vengono condivisi anche sul suo canale Telegram.

Il porno e Lucas Peracchi: un destino

Pare che Lucas Peracchi e l’hard siano uniti nel destino. Infatti, in una vecchia intervista, l’ex tronista aveva dichiarato di fare l’amore con l’allora fidanzata Mercedesz Henger ben otto volte al giorno, tanto che gli avrebbero proposto di cimentarsi nel mondo del cinema a luci rosse.