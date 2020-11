La Coca Cola lancia la sua birra Topo Chico Hard Seltzer: 4 i gusti alla frutta e arriverà prima in Europa

Topo Chico è la novità che Coca Cola vuole lanciare in anteprima nel mercato europeo. Di base, si tratta di un’acqua gassata con alcol e al gusto di frutta.

I quattro gusti disponibili saranno: Tangy Lemon Lime, Strawberry Guava, Pineapple Twist, Tropical Mango. Il nome completo della nuova bevanda sarà Topo Chico Hard Seltzer.

La “birra” in realtà non è una bevanda a doppio malto come quelle a cui siamo abituati in Italia. Infatti, si tratta più di una bevanda USA, usata perché alcolica, ma con basso apporto di calorie.

Coca Cola, però, ha deciso di lanciare la bevanda a fine 2020 in Europa, e non negli Stati Uniti. Il primo esordio è stato in America Latina, dove ha ottenuto un immediato successo.

Questo accadeva a settembre 2020. Il mese prossimo arriverà in Europa. E in Italia? Purtroppo, l’Italia non compare nei primi Paesi dove sarà disponibile. I Paesi selezionati sono: Austria, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Grecia, Repubblica d’Irlanda e Ucraina.

Le lattine sono da 330 ml e hanno un tasso alcolico del 4,7%.

