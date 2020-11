Chi è Josephine Yole Signorelli? Biografia, carriera e curiosità della fumettista

Ecco chi è Josephine Yole Signorelli, età, carriera e altro ancora sulla nota e seguita fumettista

Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, è considerata come uno dei grande fenomeni del fumetto italiano per il suo incredibile talento. Nei suoi fumetti racconta i sogni e la realtà della sua generazione.

La giovane fumettista è nata a Catania il 10 dicembre 1991. Dopo aver aperto il suo progetto artistico sui social è diventata in poco tempo molto nota e seguita sul web. Ha fatto il suo esordio dopo essere stata contattata dalla Feltrinelli di Milano per una pubblicazione autoriale, Romanzo esplicito, che le ha fatto vincere Premio Micheluzzi alla Miglior opera prima al Napoli Comicon. Ha anche ottenuto il Premio Cecchetto al miglior talento emergente al Treviso Comic Book Festival oltre al Gran Guinigi come miglior esordiente a Lucca Comics & Games.

Con il lavoro svolto sul web ha ricevuto un importante riconoscimento, il premio Andrea Pazienza come migliore autrice web nel 2019. Dopo Romanzo esplicito ha realizzato altre due importanti e note opere, P. La mia adolescenza trans nel 2019 e Anestestia nel 2020.

Josephine Yole Signorelli si è diplomata all’Istituto Statale d’Arte di Catania in grafica nel 2010, si è poi iscritti all’Accademia delle Belle Arti a Catania nel corso di pittura.

Dopo la laurea ha lasciato Catania per trasferirsi a Bologna, dove ha frequentato all’Accademia felsinea il corso di specializzazione in “Linguaggi del Fumetto”.

La nota fumettista è nata uomo ma si è sempre sentita donna, per diventare la ragazza che è oggi ha dovuto affrontare un percorso di transizione molto doloroso e complicato. Ci sono volute sette operazioni per diventare donna e come lei stessa ha raccontato in una recente intervista le ha sempre affrontate da sola.

Josephine Yole Signorelli ha deciso di raccontare il suo lungo percorso di transizione nel suo terzo libro, Anestestia.

La fumettista oggi è molto amata e seguita sui social, sul suo profilo Instagram vanta più di 26mila follower. Della sua vita privata non si sa molto, sappiamo che è molto legata alla madre e che ha un fratello autistico.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui