Chi è Giulia Facchinetti, la figlia del cantante Roby Facchinetti?

Ecco chi è Giulia Facchinetti, età, carriera e vita privata della figlia di Roby Facchinetti

Giulia Facchinetti è nota per essere la figlia di Roby Facchinetti, famoso tastierista e cantante dei Pooh.

La figlia del cantante è nata il 14 novembre 1991, non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei. La 29enne si è laureata all’International Economics, Management and Finance dell’Università Bocconi, dopodiché ha frequentato un master in management internazionale.

Giulia Facchinetti dopo aver lavorato in Gewiss ha aperto insieme al marito Juri Ambrosioni una nota palestra privata a Bergamo, la Wellness Boutique. Hanno deciso di realizzare la palestra basandosi sul modello delle strutture di successo in USA dopo aver fatto trascorso un’estate negli Stati Uniti, dove hanno studiato i più noti centri benessere. I due hanno aperto anche un bar insieme.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come è stato già anticipato Giulia Facchinetti è sposata con Juri Ambrosioni. Dal loro amore sono nati due figli, Alessandro e Lorenzo. La 29enne è nota solo per essere la figlia di Roby Facchinetti, non fa infatti parte del mondo dello spettacolo.

Oggi è il suo compleanno, su Instagram il padre le ha dedicato un affettuoso post per farle gli auguri. Nella didascalia ha scritto: “Buon compleanno cara Giulia, in questo giorno molto speciale per tutti noi, perché sei nata tu. Ti vogliamo bene. Papà e mamma.“

Sara Fonte

