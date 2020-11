Iva Zanicchi è ancora ricoverata a causa del CoVud-19. Ecco cosa sta succedendo alla diva

Iva Zanicchi è ricoverata da diversi giorni nell’ospedale di Vimercate. La cantante e conduttrice televisiva ha contratto il CoVid-19. Da quel momento, le sue condizioni sono via via peggiorate, portando così a un ricovero ancora in essere.

8 giorni fa, la donna aveva annunciato su Instagram in un video di aver contratto la malattia, ma di essere allegra come sempre. L’ultimo video, invece, qui sotto, risale a due ore fa.

L’ultimo video ha ottenuto quasi 10mila Mi Piace sul social network. Infatti, la Zanicchi ha qui 143 mila followers. Iva ha dichiarato di avere la febbre e ha chiesto agli infermieri e ai medici di tutelarsi.

La donna ora è in cura per una poliomielite bilaterale. Quando può, la Zanicchi crea spesso video dove rappresenta la sua condizione ai fan.

Un invito a fare attenzione da parte di un personaggio importante. Di recente, è uscito anche il suo libro, Nata di Luna Buona.

Leggi anche => Gianni Sperti sogna un nuovo amore: “Qualcosa è cambiato dentro di me”

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui