Andrea Cerioli si racconta a Verissimo, l’ex Valentina Rapisarda lo attacca: “Che tv spazzatura”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione insieme a Verissimo, le parole dell’ex tronista non sono piaciute all’ex Valentina Rapisarda

Si torna a parlare di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata in una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

I due stanno insieme da quasi due anni, convivono a Bologna e sono più innamorati e felici che mai. Arianna e Andrea sono stati ospiti si Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 14 novembre su Canale 5.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha commosso tutti mentre parlava della madre e del forte legame che avevano. La donna è scomparsa anni fa a causa di una brutta malattia, Cerioli pensa che l’amore che si prova per la donna che ti ha messo al mondo non sia paragonabile a nient’altro. Ascoltando Andrea nemmeno la conduttrice è riuscita a trattenere le lacrime, da poco anche lei ha dovuto affrontare la perdita della madre.

Andrea Cerioli alla Toffanin ha detto di aver fatto la scelta giusta a Uomini e Donne, sin dall’inizio aveva capito che era Arianna la ragazza giusta per lui, oggi sono più innamorati e felici che mai. Ad oggi il matrimonio non fa parte dei loro progetti di coppia futuri, entrambi desiderano oerò diventare genitori. Ieri a Verissimo hanno infatti ammesso che parlano spesso della possibilità di avere un figlio.

L’ex tronista ha parlato del suo lavoro e della sua vita privata, ma non ha mai fatto alcun riferimento all’ex fidanzata Valentina Rapisarda, i due sono stati insieme circa due anni. L’ex corteggiatrice potrebbe esserci rimasta male, proprio per questo ha attaccato l’ex tramite una Instagram Stories. Queste le sue parole: “Mi viene da sorridere perché davvero… meno male che non guardo la tv perché davvero. C’è gente che non ha né arte né parte”. Nella storia ha scritto: “Che tv spazzatura”.

La Rapisarda non ha fatto in nome di Cerioli ma è sembrato chiaro a tutti che l’attacco fosse rivolto a lui. Poche ore dopo ha fatto chiarezza dicendo che le sue parole non erano riferite ad Andrea ma a Selvaggia Roma e al suo atteggiamento al Grande Fratello Vip. Sarà vero? In molti continuano a pensare che l’attacco era rivolto all’ex fidanzato.

