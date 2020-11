Anticipazioni Daydreamer, domenica 15 novembre 2020: Sanem salva l’azienda

Le anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di domenica 15 novembre 2020.

Dopo aver ricevuto il permesso di Mackinnon per lavorare ad una nuova campagna, Sanem riunisce tutta la squadra creativa della Fikri Harika a casa sua. In un solo giorno, dovranno creare una nuova campagna e molto presto la concentrazione tende a venire meno. L’arrivo di Muzaffer porta spensieratezza e voglia di fare e persino Deren si lascia andare ad un ballo sfrenato e ad un po’ di tenerezza verso Sanem, che resta piacevolmente sorpresa. Can, intanto, è del tutto ignaro del progetto di Sanem.

Il giorno dopo i ragazzi e Sanem, molto emozionati, presentano la campagna a Can che ne è molto colpito e fa i suoi complimenti a tutti. Una volta rimasti soli, Can e Sanem trascorrono un momento di relax e tenerezza, ma dopo poco arriva mamma Huma ad interromperli.

Maria Rita Gagliardi

