Chi è Manuel Galliano, ex protagonista di Uomini e Donne che potrebbe entrare nel GF Vip 5?

Manuel Galiano, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne è un dei probabili concorrenti al GF Vip 5: età, biografia e curiosità

Manuel Galiano è conosciuto per aver partecipato come corteggiatore al Trono classico di Uomini e Donne e come tentatore a Temptation Island 2018. Il ragazzo ha fatto molto discutere in passato per la sua relazione tubolenta e terminata male con Giulia Cavaglià. Stando alle ultime indiscrezioni di Very Inutil People, potrebbe essere uno dei probabili concorrenti del GF Vip 5.

Chi è esattamente Manuel Galiano?

Nato a Savona il 27 gennaio 1992, Manuel Galiano proviene da una famiglia molto umile, che gli ha insegnato fin da subito il valore del sacrificio. Il ragazzo, infatti, ha iniziato a svolgere diversi lavori, che l’hanno portato ad essere una persona risoluta e già matura. Manuel inoltre è partito per Seattle negli Stati Uniti per realizzarsi, ottenendo un Master in business sportivo.

In passato è stato anche calciatore nel “Veloce e nel “Legnino”, e tra le sue conoscenze nel mondo calcistico, c’è anche Stephan El Shaarawy. Oltre al calcio, Manuel è appassionato anche di rap, e infatti, ha realizzato un brano dal titolo “EL92”, dedicato proprio all’amico Stephan.

Nel 2018, ha iniziato ad approdare nel piccolo schermo come tentatore a Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia. L’anno successivo, invece, è approdato come corteggiatore di Angela Nasti e Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. Mauii è stato poi scelto dalla Cavaglià, con la quale ha iniziato una frenquetazione fuori dai riflettori, ma non è terminata nel migliore dei modi.

Attualmente, è single e avrebbe avuto un breve flirt con Mikela Miki, ragazza albanese di recente avvistata con lo youtuber Luis Sal. Che Mauii possa trovare l’amore proprio nella casa del GF Vip 5? Chissà, per ora non è dato saperlo, e non ci rimane che attendere le prossime indiscrezioni.

