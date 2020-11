Elisabetta Gregoraci parla di Briatore e svela: “Mesi fa mi ha chiesto di risposarlo”

Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire una nuova rivelazione su Briatore, al GF Vip ha svelato che Briatore le ha chiesto di nuovo di sposarlo

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

In molti sono curiosi di scoprire tutti i dettagli del rapporto della soubrette con l’ex marito Flavio Briatore. Dopo la loro rottura si è parlato spesso di un presunto contratto post matrimoniale che tra le altre cose prevede che i due non escano allo scoperto con nuovi partner.

Pochi giorni fa la Gregoraci mentre parlava con Giulia Salemi ha lasciato intendere che potrebbe davvero aver firmato un contratto con Briatore dopo la fine del loro matrimonio ed è per questo che oltre alle paparazzate non si sa nulla sulla sua vita privata.

Ieri al Grande Fratello Vip la soubrette è tornata a parlare del suo rapporto con Flavio Briatore. In giardino, durante una chiacchierata con Francesco Oppini e Giulia Salemi si è lasciata sfuggire un’altra interessante rivelazione. Di che si tratta? Ai due ha raccontato che l’ex marito dopo il lockdown di marzo le avrebbe chiesto di nuovo di sposarlo.

A Oppini e Giulia ha detto: “Mi ha chiesto di sposarlo, di nuovo. Vuole cercare di riunire la nostra famiglia”. Con la sua rivelazione ha lasciato senza parole entrambi. Incuriosita la Salemi le ha chiesto quale sia stata la sua risposta, lei ha lasciato intendere di no ma come al solito non è stata completamente esplicita.

Flavio Briatore romperà il silenzio dopo la rivelazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui