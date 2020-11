Dayane Mello critica Elsabetta Gregoraci: “Ha fatto carriera perché ha sposato un miliardario, non sa fare niente”

Dayane Mello attacca duramente Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto la gieffina

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, nella notte Dayane Mello si è lasciata sfuggire pesanti accuse contro Elisabetta Gregoraci.

Durante una festa la modella ha alzato un po’ troppo il gomito e ha litigato con Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco ha cercato di riportare la calma tra loro ma la Gregoraci le ha consigliato di non intromettersi. Il gesto della nota soubrette non è affatto piaciuto alla Mello.

Mentre chiacchierava con Adua Del Vesco Dayane parlando di Elisabetta Gregoraci ha detto: “Non c’è niente in questa donna c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera non so che c***o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto, perché? Perché ha sposato uno miliardario. Si diciamo le cose come stanno, è così, ha fatto cosa? È vero, facile fare un percorso così.”

Dayane Mello ha continuato dicendo: “Adesso per essere più umana vuole fare il percorso più facile per arrivare in finale. Io non parlo male delle persone, questo ho dovuto sentire, questo è quello che penso di lei”.

E ancora: “Penso questo, lei mi ha dimostrato di essere diversa? No. Se mi avesse dimostrato di essere diversa, di prendere una posizione… ma non mi ha dimostrato niente. Io dopo questo programma può odiarmi tutta Italia ma io sono fatta così, a me piace essere vera, nel bene e nel male.”

Dayane Mello ci ha tenuto a ribadire che non ha nessuna intenzione di fingere e mostrarsi diversa da ciò che è solo per farsi amare dal pubblico. Ha infatti aggiunto: “Potete odiarmi tutti, non me ne frega niente, perché la mia vita vale tanto, io mi sono fatta un c**o così nella mia vita per poi venire qui e trovarmi con una che è servita e riverita e non sa fare un c***o nella vita?”

Non è la prima volta che la Mello critica la Gregoraci, le due nell’ultimo periodo si sono più volte scontrate nella casa più spiata d’Italia. Nel corso della prossima puntata in onda domani sera Signorini mostrerà a Elisabetta ciò che Dayane ha detto di lei? Ci sarà un nuovo scontro tra le due al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di domani per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui