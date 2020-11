Oroscopo di Paolo Fox dal 16 al 22 novembre: previsioni della settimana

Un’altra settimana, più o meno difficile si accinge a cominciare. Vediamo le stelle cosa hanno in serbo per noi, con l’oroscopo di Paolo Fox. Secondo l’astrologo i segni più fortunati in questi 7 giorni saranno Cancro, Vergine e Bilancia, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Hai affrontato una brutta crisi che ha compromesso anche dei rapporti nehli ultimi tempi. Ora invece inizia la tua fase di rimonta. Questo però funzionerà solo per le coppie che sono davvero intenzionate a migliorare possono ottenere grandi risultati entro pochi mesi.

Toro

Tutti i Toro hanno un diavolo per capello a causa del lavoro. Non mancano situazioni di tensione, che sarà a livelli epocali soprattutto venerdì.

Non meglio il settore amoroso. Chiunque abbia iniziato da poco una frequentazione dovrà

ridimensionare le aspettative.

Gemelli

Grazie ad una Venere favorevole per te le cose vanno al quanto bene. Nel settore amoroso potresti essere catapultato in incontri speciali, o quantomeno da parte propria c’è la predisposizione ad amare in maniera più convincente rispetto a qualche mese fa.

Cancro

Per fortuna avrai una settimana in crescendo con emozioni che contano. Se hai da poco fatto la conoscenza di qualcuno, la cosa potrebbe diventare importante grazie all’influsso positivo di Venere negli ultimi dieci giorni del mese.

Nel mondo del lavoro vale lo stesso. Potresti avere delle novità positive in questa settimana.

Leone

Sembra che qualunque cosa accada tu sia pronto ad attaccare briga. E tra l’altro più rimandi discussioni importanti e più sarà difficile metterle in chiado in futuro. Il consiglio per le coppie è quello di farsi scivolare addosso le provocazioni.

Vergine

Bella situazione anche per i Nati sotto il segno della Vergine . Se ci sono state delle tensioni in coppia riuscirai ad appianare. Avrai modo di recuperare sopratutto grazie alla saggezza e si sentirà la necessità di evitare ulteriori problemi.

Bilancia

Florido momento per i Bilancia, che finora ne hanno avute di rogne a cui badare. In questi giorni saranno favorite le storie nate da pocom grazie a Venere favorevole. E infatti aumenta il proprio fascino. Tutto ciò che accade adesso può emozionare il cuore come non capitava da tempo.

Scorpione

Se sei parte di una coppia stabile, per te sono in arrivo giorni importanti che consentono di dare il via a nuovi progetti anche a coloro che vogliono avere un figlio.

Qualche piccolo problemino potrebbero però darteli i soldi.Forse uno dei due partner ha avuto problemi di lavoro oppure le spese ultimamente sono state troppe.

Sagittario

Se imparassi a vivere alla giornata molte cose non andrebbero male come accaduto sino ad ora.

ciò non è sbagliato. Molti dei sagittario stanni ancora vedendo le conseguenze delle crisi avute ad inizio 2020. Sembra una situazione complicata da gestire per i problemi sociali causati dall’epidemia di coronavirus. Quelli che hanno detto basta non tornano sui propri passi.

Capricorno

Che brutta abitudine il voler fare le cose di fretta. Soprattutto per questa settimana che non risulta adatta a prendere decisioni definitive.

Se c’è una persona che interessa il consiglio è di continuare la frequentazione: la Luna nel segno può consigliare bene giovedì e la fine di novembre porterà emozioni.

Acquario

I momenti più difficili li vivrai i primi giorni della settimana. Ma sarebbe meglio non tirare sempre in ballo le incomprensioni, altrimenti finirai nel baratro di discussioni e polemiche inutili. Quanto al campo lavorativo, Marte è favorevole ma si suggerisce di non lasciare il certo per l’incerto.

Pesci

Sembra che tu sia di nuovo in balia di un desiderio, ma questa è una settimana in cui si sarà particolarmente polemici. Si prospettano momenti di poca stabilità umoristica soprattutto nei giorni di lunedì/martedì. Da mercoledì le stelle saranno migliori ma il consiglio è quello di non discutere se non ce n’è motivo.

