Reunion del Principe di Bel Air in vista? L’annuncio di Will Smith nel 30° anniversario

Il Principe di Bel Air torna sul piccolo schermo in occasione del 30° anniversario dello show. Will Smith ha pubblicato oggi a sorpresa il trailer dell’anticipata reunion del cast.

La reunion vede tutti i protagonisti dello show, da Tatyana Ali (Ashley) a Karyn Parsons (Hilary); Joseph Marcell (Geoffrey), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Daphne Maxwell Reid (zia Vivian) ed ovviamente Alfonso Ribeiro (Carlton).

L’unico a mancare è purtroppo James Avery (Philip), che è passato a miglior vita nel 2013 e viene però ampiamente ricordato dal resto del cast.

Nel trailer, il cast discute infatti delle loro memorie sul set, dell’importanza e dell’impatto che la serie ha avuto sulla loro vita e ricordano James con affetto.

La reunion tratterà ampiamente dei retroscena, le difficoltà, le gioie e gli aneddoti dietro le quinte, durante i sei anni di vita de Il Principe di Bel Air. Sarà distribuita da HBO Max.

Il principe di Bel Air è per molti la serie TV più amata degli anni ’90, tanto che ancora oggi è disponibile su molti servizi di streaming.

In America, dove ha avuto un impatto culturale significativo per la comunità afro-americana, è ancora più apprezzata.

La serie ha lanciato la carriera di attore di Will Smith. Dopo Il Principe di Bel Air recitò in Bad Boys con Martin Lawrence ed Indipendence Day, solidificando la sua immagine di star del cinema.

La reunion è un’ottima occasione per rinvigorire l’interesse nella serie. Will Smith ha infatti annunciato di recente che intende creare un reboot della serie in chiave drammatica. La piattaforma Peacock ne ha già ordinate due stagioni che vedranno Smith stesso nel ruolo di produttore.

La reunion uscirà il 13 Novembre su HBO Max.

