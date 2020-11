Uomini e Donne, oggi: Gemma Galgani attratta da un uomo più giovane, Tina la attacca

Gemma Galgani continua a frequentare Biagio a Uomini e Donne, in studio svela però che sta conoscendo un altro uomo più giovane di lei

Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, tra i protagonisti ancora una volta Gemma Galgani.

Si inizia proprio dalla dama torinese che sta continuando a conoscere Biagio, lui sta frequentando anche Sabina. La Galgani in studio fa sapere che sta conoscendo un altro uomo, si chiama Maurizio e ha 50 anni. Ancora una volta Gemma è attratta da un uomo più giovane di lei, sembra essere molto interessata a lui.

Biagio aveva promesso che avrebbe scelto se continuare il suo percorso di conoscenza con Gemma o con Sabina, oggi in studio confessa però di non aver preso ancora una decisione. La dama svela però di non voler continuare la loro frequentazione, il cavaliere continuerà quindi a conoscere solo la Galgani.

Tina Cipollari partecipa alla puntata in collegamento da casa, si trova in quarantena perché è stata a contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus. Anche a distanza non perde occasione per attaccare duramente Gemma Galgani.

Stando alle anticipazioni svelate da Il Vicolo delle News al centro dello studio si siede poi Michele. La scorsa settimana Roberta Di Padua ha interrotto la loro frequentazione. Il cavaliere fa sapere di aver chiuso anche con Giada, lei rimane a Uomini e Donne per conoscere Armando Incarnato.

Si passa poi a Riccardo Guarnieri, da poco il cavaliere è tornato nel programma. In studio fa sapere di essere uscito con Giulia, sta anche conoscendo un’altra donna che sta uscendo anche con Armando.

Sara Fonte

