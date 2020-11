Chi è Gisella Donadoni? Età e carriera della giornalista e conduttrice

Ecco chi è Gisella Donadoni, et, curiosità e carriera della nota giornalista, attrice e conduttrice

Gisella Donadoni è un’attrice, conduttrice e giornalista molto famosa, vanta infatti vent’anni di carriera giornalistica.

Gisella è nata a Bergamo il 3 marzo 1968. Tanti sono i ruoli che svolto nel corso della sua lunga e stimata carriera, tra questi: inviata, conduttrice di news e trasmissioni, redattrice, autore e coordinatrice redazionale.

La Donadoni ha studiato Scienze Politiche, per molti anni è stata una giornalista di cronaca dopodiché ha fatto il suo debutto il televisione come giornalista. Era il volto del telegiornale quotidiano Bergamo TG di Bergamo TV.

Per molti anni Gisella Donadoni ha realizzato molti servizi giornalistici per vari programmi di Rete 4, è stata anche coautrice e immagine di Talk show economico finanziari come Money e Soldi.

Abbiamo visto la Donadoni anche nel programma economico A casa loro nei panni di conduttrice e autrice. Negli anni ha iniziato poi a concurre programmi di intrattenimento e attualità, tra questi Unomania su Italia Uno.

È stata anche al timone di Azzurro, Ma mi faccia il piacere, La sai l’ultima? e Le Iene. Nei panni di attrice l’abbiamo invece vista in televisione in Nonno Felice e Casa Vianello.

Gisella Donadoni nella fiction Vivere tra il 2001 e il 2002 ha svolto il ruolo di coprotagonista, è riapparsa nella fiction anche nel 2005. La conduttrice è poi approdata su Video Italia e ha condotto altri programmi di intrattenimento.

La Donadoni è anche produttore cinematografico e attrice in molti film come Un nemico che ti vuole bene e Bene ma non benissimo. Dal 2016 è la madrina e testimonia del Festival Internazionale del Cinema Nuovo.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla. Sul suo profilo Instagram è molto amata e seguita, vanta infatti 175mila follower. Sui social non si mostra mai insieme ad un ipotetico compagno, probabilmente Gisella Donadoni preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita personale. Ad oggi non è infatti noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui