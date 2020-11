Il rapper Bobby Brown perde un altro figlio. Dopo Kristina trovato senza vita anche Bobby Brown Jr

Bobby Brown Jr, figlio del cantante rap Bobby Brown, è morto a soli 28 anni. Lo riferisce il Daily Star Online.

Il giovane è stato trovato senza vita all’interno della sua casa di Los Angeles nella giornata di ieri, mercoledì 18 novembre. Il rinvenimento è stato effettuato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles.

Stando a quanto riportato dall’emittente statunitense TMZ non sembra una morte violenta, anche se saranno necessarie ulteriori indagini. Gli inquirenti sono ancora al lavoro sul luogo del ritrovamento del cadavere.

Bobby Jr era uno dei sette figli di Bobby Brown. Sua madre, Kim Ward, ha frequentato il cantante di That’s The Way Love Is per 11 anni. Nel 1991 Bobby Brown si è poi fidanzato con Whitney Houston.

Sono molti i fan che si sono riversati sui social per esprimere tutto il loro cordoglio per la tragica scomparsa del 28enne.

La sorellastra di Bobby Brown Jr, Bobbi Kristina, è deceduta nel 2015 a soli 22 anni in modalità simili a quelle che hanno causato la morte di sua madre, Whitney Houston.

Bobbi venne trovata priva di sensi mentre faceva il bagno. E’ rimasta in coma diversi mesi prima della sua morte. Un medico legale ha stabilito che la 22enne era annegata in seguito ad un mix di cocaina e alcol.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui