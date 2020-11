Chi è Leo Gassman? Età e carriera del figlio di Alessandro Gassman

Ecco chi è Leo Gassman, età, carriera e vita privata del figlio di Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio

Leo Gassman è noto soprattutto per essere il figlio di Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio. Il 21enne è un cantante, ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era molto piccolo, ha studiato molto.

Il figlio di Alessandro Gassman è nato il 22 novembre 1998 a Roma. Leo ha assecondato la sua passione per la musica studiando al conservatorio di Santa Cecilia.

Leo Gassman ha fatto il suo debutto in televisione con la sua partecipazione a X Factor 12 nel 2018, dove ha dimostrato il suo grande talento. Il 21enne ha poi partecipato a Sanremo 2020 con il brano Va Bene Così. Era tra i cantanti delle Nuove Proposte, con le sue esibizioni si è aggiudicato la vittoria.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, nei mesi scorsi è stato paparazzato insieme ad una ragazza di nome Anna a Roma, ma non ha mai né confermato né smentito la loro presunta relazione. Su Instagram è molto seguito, conta oggi 265mila follower.

