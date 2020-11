George Clooney regala 1 milione di dollari a 14 amici in difficoltà. “Ho dormito sui loro divani, lo rifarei” ha spiegato l’attore hollywoodiano

George Clooney ha confessato un piccolo segreto. Quando era ancora single, il 59enne ha aiutato con lauti aiuti economici 14 suoi amici in difficoltà economiche.

Secondo le stime, si tratta di 1 milione di dollari in beneficenza. L’aiuto economico è derivato dal fatto che, quando Clooney era in difficoltà economiche, queste persone lo hanno ospitato e gli sono stati accanto nei momenti difficili.

Clooney tiene molto a loro, tanto da chiamarli The Boys. I fatti risalirebbero al 2013, quando Clooney stava al Festival di Venezia per Gravity. Così, il divo di Hollywood avrebbe aiutato le persone che lo avevano sostenuto per 35 anni.

All’inizio, pensava di sostenerli con un testamento. Poi, ha pensato che avrebbero dovuto aspettare che lui morisse. Così, ha pensato di aiutarli quando avevano bisogno.

La rivelazione è arrivata su Zoom per la testata GQ. Per inviare i soldi, George Clooney si è ispirato a Ocean’s 11. Ha inviato con un furgone 14 borse cariche di denaro, 1 milione di dollari ciascuno.

Ovviamente, il nome dei fortunati è rimasto nascosto.

