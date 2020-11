Vasco Rossi, ospite a Vanity Fair per la direzione di Cesare Cremonini, scrive: “Sono un sopravvissuto”

Vasco Rossi ha risposto in una lettera all’invito di Cesare Cremonini, direttore per un giorno di Vanity Fair.

La notizia è arrivata direttamente da Instagram dallo stesso Vasco Rossi.

In più, il cantautore “sregolato” ha annunciato una nuova canzone d’amore, che uscirà per il Capodanno 2021.

Vasco si definisce un sopravvissuto facendo l’elenco delle cose che hanno devastato la sua vita, ma non lo hanno mai battuto: la noia, gli anni di piombo, l’edonismo, 3 malattie mortali, per 4 volte in coma.

Per questo, Rossi è convinto che sopravviverà anche alla tragedia del CoVid-19. Vasco Rossi era stato uno tra i primi a rispondere anche ai negazionisti sui social e a invitare al rispetto delle regole.

(…) sono andato avanti sempre scrivendo canzoni “oneste e sincere”, con la stessa coerenza, non per vendere o compiacere, ma per provocare Vasco Rossi

Alla canzone d’amore seguirà anche un album: un nuovo capitolo della saga del Vasco!

