Chi è Salvatore Vita, il presunto nuovo concorrente gay del Grande Fratello Vip?

Ecco chi è Salvatore Vita, l’affascinante influencer potrebbe varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip

Salvatore Vita è un noto influencer e content creator, nelle ultime ore è finito al centro del gossip perché potrebbe essere il nuovo concorrente gay della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Da poco Alfonso Signorini ha fatto sapere a Casa Chi che presto entrerà nella casa più spiata d’Italia un concorrente gay per assecondare la richiesta di Tommaso Zorzi. Stando ai rumor potrebbe trattarsi proprio di Salvatore Vita.

Non sono molte le informazioni che si conoscono sul giovane e affascinante influencer, sappiamo però che è nato il 16 gennaio 1989. Prima di intraprendere la carriera di influencer ha lavorato in molti negozi di Milano come visual merchandiser. Stando sempre ai rumor sembra che in passato Salvatore Vita abbia partecipato ai provini di Uomini e Donne per il trono gay.

Per quanto riguarda la sua vita privata al momento Salvatore Vitale sembra essere single. Parteciperà davvero alla quinta edizione del Grande Fratello Vip? Se così fosse, potrebbe nascere un flirt con Tommaso Zorzi? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte

