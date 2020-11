Cotto e Mangiato ricetta 19 novembre 2020: pizza autunnale

Ospite a Cotto e Mangiato oggi il pizzaiolo Renato Bosco che a distanza di sicurezza da Tessa ha preparato una pizza autunnale

La ricetta

Gli ingredienti sono:

Farina di tipo 1

Farina integrale

Sale

Zucca

Topinambur

Funghi

Spinaci

Mozzarella

Formaggio grattugiato

Procedimento

Mettere in una ciotola la farina e l’acqua impastare e aggiungere il sale e far lievitare un’ora. Dal panetto grande ricavare piccoli panetti più piccoli e tenere a lievitazione per cinque sei ore.

Quando saranno pronte, stendere la pasta e mettere sopra il topinambur sbollentato. Cuocere a 250 gradi per circa 15 minuti. A questo punto sfornare e aggiungere tutti gli altri ingredienti: mozzarella a pezzi, spinaci lessi, zucca cotta al forno e funghi sfritti in padella con peperoncino. Rimettere in forno per qualche minuto. In ultimo aggiungere formaggio grattugiato e servire.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui