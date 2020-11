Motherland Fort Salem stagione 1 dal 20 Novembre su Amazon Prime Video: anticipazioni trama e cast

Per gli amanti della stregoneria, Motherland Fort Salem è la serie TV perfetta. In arrivo su Prime Video dal 20 Novembre, vediamo insieme anticipazioni trama e cast.



La trama

Immagina un mondo in cui le streghe non erano messe al rogo. Un mondo in cui lo Stato si serve della magia per risolvere i problemi. Su questo verte la serie, che narra le vicende di tre giovani donne, partendo dall’addestramento a cui vengono sottoposte per il combattimento magico, fino al loro primo dispiegamento a Fort Salem.

Le ragazze hanno tutte le carte in regola per riuscire a costituire una potente arma dell’esercito americano. Ma cosa si nasconde dietro tutto questo?



Il cast

Come è composto il cast di questa serie TV? Nel cast vedremo:

Tally, interpretata da Jessica Sutton

Raelle interpretata da Taylor Hickson

Scylla interpretata da Amalia Holm

Abigail Bellweather interpretata da Ashley Nicole Williams

Anacostia interpretata da Demetria McKinney

Kai Bradbury è Gerit

Lyne Renee è Sarah Alder

Sarah Yarkin è Libba Swythe

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui