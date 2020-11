Pomeriggio 5, Manuela Villa contraria alle donne in cerca di milionari: “Oche che sono andate a caccia del paperone”

Manuela Villa ha espresso il suo parere sulle donne a caccia degli uomini facoltosi per raggiungere un stile di vita di ottima qualità

Nella puntata di giovedì 19 novembre di Pomeriggio 5, si è discusso di diversi argomenti di gossip. Tra questi, quello della coppia donna con uomo milionario. Tra gli esempi più noti, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Quest’ultimi, sono sulla bocca di tanti gossippari anche dopo le discutibili dichiarazioni di Pupo al GF Vip 5, ovvero “tutte le donne vorrebbero sposare un milionario”.

A discutere della tematica, Taylor Mega, ex fidanzata del milionario Hormoz Vasfi, Lory Del Santo, il nipote di Costantino della Gherardesca, Barù. Roberto Alesse, Cecilia Carpiotti e Manuela Villa. Molti opinionisti non condividono affatto le dichiarazioni di Pupo, facendo comprendere che possano in qualche modo offendere molte donne indipendenti economicamente e non interessate a sistemarsi per soldi. Opinione condivisa anche da Barù, nonostante sia interessato a conoscere una miliardaria per una relazione stabile.

Barbara D’Urso ha chiesto a Manuela Villa su cosa ne pensasse sull’argomento, menzionando anche la Gregoraci, smentita da Briatore su un eventuale secondo matrimonio. La risposta dell’opinionista è stata: “Da sempre, un certo tipo di oche sono andate a caccia del paperone. Questo è assodato”. La Villa ha poi spiegato: “Gli incontri, guarda caso, sono sempre gli stessi e quindi gira e rigira sono sempre le stesse persone”. Infine, ha chiosato dicendo: “Quindi, si vede che c’è una forma mentis di certe ragazze, il fatto di andare dritte a cercare un certo tipo di pensona che le fanno stare bene”.

Tale discorso non è stato però condiviso da Lory Del Santo, che ha dichiarato che ogni donna ha la libertà di fare ciò che vuole. A quel punto, è intervenuto Alessi, che ha dichiarato: “Manuela, non sempre sono oche perché conosco delle attrici, come Virna Lisi, Sofia Mangano che hanno sposato uomini ricchi e famosi, che le hanno fatte anche crescere, con cui ci hanno fatto famiglia. Quindi, non sempre sono delle oche! Parliamo di donne che hanno portato grande lustro all’Italia”. La Villa ci ha tenuto a spiegare che si rivolgeva alle ragazze di oggi interessate solo al denaro, che si mostrano con “le loro grazie” sui social, e quindi sono di cattivo esempio e offendono per chi ha combattuto per l’emancipazione femminile.

