Uomini e Donne, oggi: nuova rivalità tra Riccardo e Armando? Davide attacca Beatrice

Dopo essere tornato a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri ha iniziato a conoscere una donna che sta conoscendo anche Armando, saranno di nuovo rivali?

Uomini e Donne torna oggi su Canale 5 con un nuova puntata. Nella puntata di ieri Gemma Galgani ha fatto sapere che sta continuando a conoscere Biagio. La dama torinese ha poi svelato che sta conoscendo un altro uomo, si chiama Maurizio e ha 50 anni. Ancora una volta Gemma è attratta da un uomo più giovane di lei, sembra essere molto interessata a lui.

La scorsa settimana Roberta Di Padua ha interrotto la frequentazione con Michele. Il cavaliere fa sapere di aver chiuso anche con Giada, lei ha deciso di rimanere a Uomini e Donne per conoscere Armando.

Da pochi giorni in studio è tornato Riccardo Guarnieri. In studio fa sapere di essere uscito con Giulia, sta anche conoscendo un’altra donna che sta uscendo anche con Armando. Questo potrebbe far nascere una nuova rivalità tra i due cavalieri in trasmissione.

Si passa poi a Davide Donadei, il tronista è uscito con Chiara. La corteggiatrice durante la loro esterna gli ha fatto conoscere suo padre in videochiamata, sembrano essere molto complici. Le cose con Beatrice invece non sembrano procedere bene, dopo la scorsa puntata infastidito ha chiesto di vederla. La corteggiatrice ha cercato di spiegare a Davide cosa voleva dire con le sue parole, gli ha poi detto che se continuerà ad avvicinarsi in quel modo a Chiara lei si chiuderà per paura di soffrire.

Il tronista si è molto arrabbiato e ha attaccato Beatrice, pensa che sui social faccia troppo la ‘fenomena’ e il personaggio. Dopo le parole di Davide la ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime, ha infatti ammesso che ci pensa continuamente a lui. Donadei in studio decide di ballare con Chiara.

Sara Fonte

