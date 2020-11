Adua e Dayane, baci al Grande Fratello Vip: ecco cosa pensa il fidanzato della Del Vesco

Giuliano ha svelato cosa pensa di Dayane Mello, ha poi commentato il feeling nato con Adua Del Vesco e i baci che si sono scambiate

Il fidanzato di Adua Del Vesco, Giuliano, ha parlato dell’amicizia nata tra la fidanzata e Dayane Mello al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Molto chiacchierato è stato nelle ultime settimane il legame che si è creato tra le due gieffine nella casa più spiata d’Italia. A far discutere sono stati soprattutto i baci che le due si sono scambiate.

Cosa pensa Giuliano di Dayane Mello? Ospite ieri a Casa Chi il fidanzato di Rosalinda ha detto che la modella è simpatica e allo stesso tempo è anche intelligente. Ha poi spiegato: “Parlo di un’intelligenza emotiva che ti permette di identificare il tuo interlocutore. Capire i punti di forza e di debolezza.”

Il ragazzo pensa che la Mello sia stata “molto perspicace nel capire quali tasti premere per ottenere determinate cose da Rosalinda. Non è un attacco, è un complimento”.

Al ragazzo è stato anche chiesto di commentare il feeling nato tra Dayane e Adua, un’intesa che la ha anche spinte a baciarsi più volte al Grande Fratello Vip. In merito a ciò ha detto: “Si sono sentite entrambe di darselo, prima Dayane e di conseguenza Rosalinda. Questo gesto le ha fatte sentire bene in quel momento. Non so se ci hanno pensato a posteriori, dicendo che forse è stato un po’ estremo.“

Il fidanzato di Adua Del Vesco non ha voluto rivelare altro. Lui stesso ha detto: “Il mio pensiero nel momento in cui l’ho visto, con tutto il rispetto per i media, resta conservato qui e lo condividerò solo con lei quando ne avrò occasione. Nella nostra massima riservatezza”.

A Casa Chi a Giuliano hanno fatto notare che il suo fastidio per i baci che Adua e Dayane si sono scambiate si percepisce. Lui ha concluso dicendo: “Evidentemente è abbastanza evidente”.

Sara Fonte

