Selvaggia Roma e Dayane sparlano di Elisabetta Gregoraci: “Senza Briatore…”

Selvaggia Roma e Dayane Mello al Grande Fratello Vip parlano male di Elisabetta Gregoraci, scoppierà una nuova lite tra loro?

Dopo la lite scoppiata tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, l’influencer è tornata a sparlare della soubrette nella casa più spiata d’Italia.

Ieri sera mentre parlava con Dayane Mello in giardino la Roma ha rivolto dure parole nei confronti di Elisabetta. Tra le varie cose ha detto: “Io la trovo costruitissima, falsa. Per me lei non è naturale e schietta.”

Selvaggia Roma ha stuzzicato Dayane con l’intento di farle dire cose negative contro la Gregoraci. L’influencer pensa che senza Briatore la soubrette non avrebbe fatto lo stesso percorso che ha fatto. In merito a ciò ha infatti detto: “Ma se lei non fosse stata con Briatore? Ci pensavo ieri. Cosa avrebbe fatto. Ok che è una bella donna, ma io non parlo dell’estetica.“

L’ex fidanzata di Chiofalo ha aggiunto: “Vorrei capire i suoi percorsi. Diciamo che è una domanda a cui non trovo una risposta. Io non so bene i suoi percorsi, però mi chiedo da spettatrice cosa avrebbe fatto senza di lui. Per dirti che io non la conosco nemmeno.”

E ancora: “Ho visto un programma dove si allenava e doveva ballare, lavorava con un mio carissimo amico che conosco da 20 anni. Secondo te è sempre stata rispettosa? Dici che l’ha tradito?”

Anche Dayane Mello si è lasciata sfuggire parole negative contro Elisabetta Gregoraci, la ritiene responsabile dell’allontanamento di Pierpaolo dagli altri concorrenti. Questo è ciò che ha detto: “Lei si sente supportata e fa questo percorso qui. Pierpaolo purtroppo per colpa sua non calcola più nessuno nella casa, ormai è solo amico di Andrea ed Enock. Si attaccano tutti a lei perché in puntata è sempre presente con questa storia che non c’è“.

Stasera andrà in onda la 20esima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini mostrerà alla Gregoraci la clip in cui Selvaggia e Dayane parlano male di lei? Se così fosse come reagirà questa volta la soubrette? Non ci resta che attendere la puntata di stasera per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui