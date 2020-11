Tale e Quale Show 2020, anticipazioni ultima puntata di oggi, 20 novembre: stasera il vincitore su Rai Uno

Tale e Quale Show 2020 : ultima puntata oggi su Rai Uno in prima serata, alle ore 21.25. Oggi si conclude il torneo dei campioni e si scoprirà il vincitore assoluto. Ecco alcune succose anticipazioni.

Tale e Quale Show 2020: anticipazioni di stasera

Ecco chi sono i partecipanti in gara con il personaggio che andranno a imitare questa sera:

Barbara Cola: Anna Oxa.

Francesco Monte: Ultimo.

Jessica Morlacchi: Lara Fabian.

Sergio Muniz: Ghali.

Pago: Franco Califano.

Agostino Penna: Drupi.

Carolina Rey: Nada.

Lidia Schillaci: Mina.

Giulia Sol: Alexia.

Virginio: Gino Paoli.

Carlo Conti condurrà a distanza. Il conduttore ha avuto il Coronavirus ed è ancora positivo. Quindi, non può essere in studio, ma sta molto meglio.

In giuria, oltre a Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, ci sarà Alessandro Siani come ospite speciale in giuria. Come tutte le sere, non mancherà l’esibizione speciale di Gabriele Cirilli.

Al momento, la classifica provvisoria è come segue:

Lidia Schillaci ha 70 punti;

Virginio è al secondo posto con 59 punti;

A 4 punti di distanza, c’è Agostino Penna;

Francesco Monte e Sergio Muniz sono a pari merito con 47 punti;

Giulia Sol ha 43 punti;

Jessica Morlacchi segue con 38 punti;

Barbara Cola ha 30 punti;

Carolina Rey conclude la classifica con 29 punti.

