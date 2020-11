The Gangster, the Cop, the Devil: retrospettiva sul poliziesco coreano

Stasera, Rai 4 trasmetterà The Gangster, the Cop, the Devil alle 21.20. l film è un thriller d’azione non privo d’umorismo. Raccomandiamo questo ottimo film agli amanti del genere.

Il cinema coreano si è distinto negli ultimi 20 anni per la forte direzione artistica, le storie inconsuete che racconta e la schiettezza con cui presenza la violenza.

Questo film, uscito nel 2019, unisce il genere poliziesco della “coppia bizzarra”, nato con Arma Letale, al genere della caccia al serial killer.

La Trama

Jung Tae-sook è un poliziotto onesto, ed una testa calda. L’unica cosa che detesta più dei gangster sono gli assassini. Jand Dong-soo è un capo mafioso importante e temuto, alle prese con una riappacificazione tra gang rivali.

Quando il serial killer a cui Jung Tae-Sook da la caccia tenta di uccidere Jand Dong-Soo, un curioso scherzo del fato fornisce ai due un obiettivo comune, costringendoli a collaborare per fermare il diavolo che si aggira per le strade di Seoul.

Motivi per guardare il film

Il film fa un ottimo lavoro nell’introdurre efficacemente tutti i personaggi nei primi 20 minuti. Lee Won-Tae è ormai maturato alla regia della sua quarta pellicola.

Sa come creare suspence correttamente donandoci un senso di anticipazione che rende le scene d’azione, realistiche e ben eseguite, ancora più appaganti.

I personaggi, interessanti e ben scritti, ci coinvolgono nella storia grazie ad una recitazione di prima categoria. La trama è una diversione interessante dal classico poliziesco, tanto da risultare rinfrescante.

Cast e Scheda Tecnica

Titolo Originale: Ak-in-jeon

Genere: Thriller

Durata: 1h 50m

Anno: 2018

Paese: Corea del Sud

Regia: Lee Won-tae

Cast: Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Kim Sung-kyu, Choi Min-chul

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui