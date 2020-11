Selvaggia Roma, confronto acceso con la fidanzata di Enock al Gf Vip: “Sei cornuta”

Selvaggia Roma e la fidanzata di Enock Barwuah si sono scontrate ieri sera al Grande Fratello Vip, la gieffina ha detto a Giorgia di essere cornuta

Selvaggia Roma e la fidanzata di Enock Barwuah si sono scontrate ieri sera al Grande Fratello Vip nel corso della 20esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Giorgia, la fidanzata del gieffino, ha avuto modo di confrontarsi con Selvaggia e Enock per parlare delle rivelazioni fatte dalla Roma al Grande Fratello Vip. Stando a quanto detto dalla gieffina ci sarebbe stato un bacio tra lei e il fartello di Balotelli quest’estate.

Enock ha smentito la rivelazione di Selvaggia, nemmeno la fidanzata crede a ciò che lei ha detto. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi ha fatto sapere che si fida del fidanzato, conosce i trascorsi con la Roma ed è per questo che non crede che si siano baciati.

Ieri sera tramite collegamento Giorgia ha detto: “Seguendo 24 ore live ho guardato anche la discussione che c’è stata con Elisabetta. Lei mi ha tolto le parole di bocca, tutto quello che penso io lo ha detto Elisabetta. Mi dispiace per Selvaggia, io credo che sia una brava persona. Credo che debba fare il suo percorso. Io mi fido del mio fidanzato. Selvaggia parla di altro”.

Selvaggia Roma non è certo rimasta in silenzio, alla ragazza ha detto che il bacio con Enock c’è stato. Ha poi aggiunto che non avrebbe avuto motivo di dire una cosa falsa. A Giorgia ha poi detto: “Sei cornuta, non lo so se eravate fidanzati. Non è il mio fidanzato, non mi interessa”.

Dopo un po’ Enock Barwuah ha chiesto di non parlare più della vicenda, che ne parlerà lui con Giorgia dopo il reality. Alle parole di Selvaggia la fidanzata del gieffino ha però replicato dicendo che secondo lei non sarebbe al Grande Fratello Vip se non avesse raccontato la storia con Enock e Pierpaolo.

Sara Fonte

