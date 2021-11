Il signore e la Signora Barbablù in onda su Rai 5

Il sabato pomeriggio di Rai 5 propone una commedia ai fan che solo il titolo fa sorridere: si tratta de Il signore e la signora Barbablù. La versione qui proposto è quella risalente al 1973 per la regia di Guglielmo Morandi.

Nel cast attori di un certo calibro come Aroldo Tieri, Giuliana Lojodice, Mariella Furgiuele, Wilma D’Eusebio, Giuseppe Mancini.

Per ciò che concerne la trama verte tutto su di una giovane coppia di sposi che decide di di una vacanza in campagna. Prendono una stanza presso una tenuta, dove però la proprietaria e la cameriera non fanno altro che tenere d’occhio sia l’uomo che la donna in quanro qualcosa le insospettisce. Senza contare il medico di paese sembra riconoscere nella giovane una ragazza misteriosamente scomparsa.

In realtà, quello che apparentemente può sembrare vero amore, si rivela a conti fatti solo un matrimonio di convenienza. I due sposi sono vittima di una convivenza forzata dal momento che tutto c’è fuorché il sentimento ad unirli. Sia lui che lei, a onor del vero, hanno deciso di sposare l’altro solo per interesse. La speranza è di poter incassare il denaro delle reciproche assicurazioni in caso (ed entrambi lo sperano) di morte, ovviamente accidentale, dell’improvvisato e semi sconosciuto coniuge.

