Oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 28 novembre: previsioni della settimana

Cosa ci dicono le stelle questa settimana? Stiamo per vedere come ogni domenica l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

È possibile che all’orizzonte ci sia in arrivo un incontro speciale. Sul lavoro invece forse non ci sarà una buona situazione forse perché ti manca la concentrazione necessaria. Stando così potrebbe risentirne anche la vita sentimentale sotto stress. Bisogna riflettere bene sulla loro situazione professionale.

Toro

Purtroppo stai vivendo con l’opposizione di Venere il che ti porta a non essere propenso al dialogo.

Nella giornata di lunedì potresti anche vivere alcuni momenti di tensione sentimentale. Tensione anche sul lavoro.

Gemelli

Stai per vivere un periodo molto propizio fatto solo all’insegna dell’amore. C’è bisogno di risolvere qualche problema sul lavoro. Verso la fine della settimana potresti diver valutare di accettare o meno una proposta di lavoro.

Nella giornata di lunedì potresti vivere una fase di stanchezza sentimentale ma nulla di grave.

Cancro

Forse sei prossimo a fare un discorso chiaro in amore. Alcuni cambiamenti nel lavoro stanno per cambiare la tua vita, cosa questa che modificherà anche il tuo equilibrio. Occhio solo ad evitare le discussioni sul lavoro.

Leone

Potresti avere una settimana pesante, ma per fortuna stanno per aprirsi davanti a te l’opportunità dal punto di vista professionale. Non tentennare ad accettare un invito da una persona, sopratutto se si tratta di qualcuno per te importante. Le nuove proposte lavorative non vanno sottovalutate.

Vergine

Si tratta di un periodo delicato per via di alcuni pianeti contrari. Tuttavia nulla ti vieta adesso di iniziare nuovi progetti. Per quanto riguarda i rapporti ci sarà qualcosa di poco chiaro. Sul lavoro ci vuole cautela.

Bilancia

In queste giornate dovresti provare a cercare il confronto con il partner. Sul lavoro la situazione è favorevole, perchè potresti essere portatatore di una buona idea. Il che porterà lo sblocco di una cosa difficile.

Occhio a metà settimana che potresti vivere un po’ di agitazione nei rapporti sentimentali.

Scorpione

Ci sono grandi emozioni da vivere. Questo perchè hai Venere-Luna favorevoli. I momenti di tensione sul lavoro sono ormai superati. Sappi che la Luna porterà qualche bella novità. Devi solon provare a rivedere i rapporti professionali.

Sagittario

Hai la Luna dissonante che quindi ti invita ad avere cautela, soprattutto nel lavoro. Anche perchè dal punto di vista fisico sei sottotono.

In generale cerca di essere pazienti in amore ed evitare gli scontri sul lavoro.

Capricorno

Ci sono dei problemi sul lavoro e questo ti mette in agitazione. Ma dovresti provare a non farti condizionare nell’amore. Il bello è che ti senti più produttivo del solito.

Sta per iniziare la nuova settimana con Giove dalla loro parte. Attenzione, però, alle vertenze legali.

Acquario

Questa settimana per te è davvero particolare per alcune situazioni di cuore. La fatica inizia a farsi sentire. Purtroppo rischi con il tuo atteggiamento che l’amore venga messo in discussione. Ci potrebbero essere dei dissidi sul lavoro.

Pesci

Non sottovalutare la potenza dei nuovi incontri. Cerca di approfittare di qyesta settimana per riflettere sulle tue questuoni di cuore.

C’è chi può risolvere un problema professionale. Inoltre è il momento buono per farsi avanti.

