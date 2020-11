Anticipazioni Un posto al sole dal 23 al 27 novembre 2020: ancora tensioni tra Michele e Silvia

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 23 al 27 novembre 2020.

Nella puntata di lunedì 23 novembre 2020, Rossella e Patrizio riescono a ritrovare la complicità di un tempo e a far nascere il figlio di Clara, ma qualcuno sembra pronto a minare quella felicità ritrovata. Michele appare sempre più combattuto tra l’emotività della moglie e la sua vocazione di giornalista. Cutugno riesce a liberarsi di Cinzia, ma la donna, prima di andarsene, gli rivelerà qualcosa che lo getterà nello sconforto.

Nella puntata di martedì 24 novembre 2020, Silvia, stressata dalle continue discussioni con Michele, farà un gesto inaspettato. Patrizio si sente minacciato dalla presenza di Ilaria, Rossella comincerà a sentirsi più sicura di sé. Guido cerca di aiutare Cutugno, ma ottiene pochi risultati.

Nella puntata di mercoledì 25 novembre 2020, La trasmissione di Vittorio e Michele sul tema dell’inclusione delle minoranze indispettisce alcuni esaltati estremisti. rustrato dalla consapevolezza di essere stato preso allo studio Leone grazie alla raccomandazione di Beatrice, Niko riceve una nuova proposta di lavoro. Rossella, finalmente, si decide a chiedere la testi al professor Volpicelli, ma qualcuno rischia di bloccarla.

Nella puntata di giovedì 26 novembre 2020, dopo un confronto con Susanna, Niko ha uno scontro sul lavoro e la famiglia è molto preoccupata per il suo atteggiamento. Michele riesce a tenere a bada i contestatori in radio, mentre con Silvia ha un duro faccia faccia. Fabrizio è certo di essersi liberato di Roberto, ma quest’ultimo, aiutato da Lara, si prepara a sferrare l’attacco definitivo.

Nella puntata di venerdì 27 novembre 2020, alla vigilia del pagamento della seconda rata di Menkov, Fabrizio prova ad essere ottimista anche per Marina. Angela e la sua famiglia, sono sempre più in ansia per Niko e Jimmy. Niko, dopo una nuova serata con Leonardo, si ferma a riflettere su cosa lo attende. Rossella sembra volere rinunciare alla tesi con Volpicelli.

Maria Rita Gagliardi

