Bomba su vip, Amedeo Venza rivela: “Ha fatto litigare due ex di Uomini e Donne e ha messo in mezzo anche me”

Amedeo Venza ha sganciato una bomba: una persona legata allo spettacolo avrebbe minato i rapporti di due ex protagonisti di Uomini e Donne e non solo

Domenica 22 novembre, è giunta un’indiscrezione choc riguardante una persona legata al mondo dello spettacolo. A rivelarla è stato l’influencer Amedeo Venza tramite le sue Instagram Stories. Una vicenda “machiavellica” che avrebbe incluso anche due noti ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island.

“Volevo dirvi che molto presto vi racconterò una storia di una persona che fa parte del mondo dello spettacolo” ha esordito così Amedeo nelle sue storie. “Vi racconterò di quello è stata capace di escogitare nell’arco di un mese e mezzo o due. Ha fatto litigare tre persone e parlava male di tutti e tre in contemporanea prima con una e poi con l’altra” ha poi spiegato l’influencer pugliese. Quest’ultimo ha inoltre aggiunto qualche aneddoto sulla persona in questione: “Si frequentava con una persona e il giorno successivo con l’altra. Ha messo in mezzo me, mi ha fatto litigare con una persona importante per me, anzi due persone importanti. Ci sono andato di mezzo anch’io”.

Nel frattempo, numerosi followers e appassionati di gossip incuriositi hanno contattato Amedeo per saperne qualcosa di più sull’identità sulla persona misteriosa. La risposta del blogger e influencer è stata: “Mi state già inondando di messaggi per sapere in nomi. Vi dirò tutto a giorni. Nel limbo di questo plagio sono finiti due ex discussi protagonisti di Uomini e Donne”.

Chi sarà mai? A quanto pare, non è dato saperlo ma le pagine di gossip hanno ripreso l’indiscrezione, facendo trapelare che si tratterebbe di un fatto che farà tremare i vip ancora ignari.

