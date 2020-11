Chi è Charli D’Amelio | La prima a raggiungere i 100 milioni di follower su TikTok

Charli D’Amelio è la prima TikTok creator a raggiungere i 100 milioni di follower.

Su TikTok, ha più del doppio dei follower di Will Smith, tre volte più di The Rock, quattro volte più di Selena Gomez e cinque volte più di Ariana Grande.

Significa anche che ha raggiunto i 100 milioni di iscritti in tempo record. Su YouTube ci sono voluti 14 anni prima che un canale raggiungesse i 100 milioni di iscritti. D’Amelio ha iniziato a pubblicare su TikTok solo nel maggio 2019, e l’app è disponibile solo dall’agosto 2018.

È un incredibile traguardo sia per lei che per l’app, ma arriva anche in un momento in cui Charli – e la sua famiglia – cercano di esplorare nuovi lidi. Gli ultimi mesi hanno visto il lancio di un podcast, l’ulteriore espansione su YouTube, l’annuncio di un contratto per un libro e altro ancora.

I TikTok creators sciamano spesso su altri social network una volta che hanno trovato il successo su quella piattaforma. Questo permette loro di ampliare il loro raggio d’azione, di stare a contatto con i fan su più piattaforme e di fornire una certa quantità di sicurezza nel caso in cui una piattaforma dovesse apportare un cambiamento che diminuisca o impedisca gli introiti.



Gli YouTube creators, ad esempio, hanno visto negli ultimi anni diversi importanti cambiamenti di algoritmi che sembrano dare priorità a certi generi di video piuttosto che altri e, in seguito, considerarli addirittura come prioritari.



Questo ha fatto sì che molti migrassero su altre piattaforme più remunerative, come ad esempio Twitch.

