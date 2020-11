Chi è Marco Tardelli, il fidanzato della conduttrice Myrta Merlino?

Ecco chi è Marco Tardelli, il fidanzato della giornalista e conduttrice Myrta Merlino

Marco Tardelli è stato un calciatore molto famoso e amato in passato, oggi noto per essere anche il fidanzato della giornalista e conduttrice Myrta Merlino.

Tardelli è nato il 24 settembre del 1954 a Careggine, ha manifestato la sua grande passione per il calcio sin da quando era piccolo. Ha fatto il suo esordio nel mondo del calcio all’età di 18 anni nel Pisa. Il calciatore giocò poi nel Como, dopodiché approdò alla Juventus diventando molto famoso.

Marco Tardelli rimase per dieci anni nella squadra bianconera, dove collezionò 259 presenze e 35 gol. Negli anni in cui ha giocato nella Juve ha vinto 2 Coppe Italia, 5 scudetti, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe e 1 Champions League.

Dopo la Juventus giocò all’Inter per due anni, conquistando 43 presenze e 2 gol. Negli ultimi anni della sua carriera ha invece giocano nel San Gallo in Svizzera. In molti lo ricordano per il suo goal del 3-1 nella finale dei mondiali contro la Germania del 1982.

Finita la carriera sportiva, Marco Tardelli è prima diventato allenatore dopodiché è diventato opinionista, soprattutto in Rai.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Tardelli è legato sentimentalmente con la giornalista e conduttrice di La7 Myrta Merlino. In passato Marco Tardelli ha avuto due figli, Sara nata dalla sua relazione con la prima moglie Alessandra e Nicola nato dalla relazione con l’ex fidanzata Stella Pende.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui