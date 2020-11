Il Principe cerca moglie 2, il sequel dello storico film con Eddie Murphy arriverà a marzo su Amazon Prime

Dopo più di 30 anni dal successo dilagante del primo film, presto arriverà il sequel de “Il Principe cerca moglie”, l’esilarante commedia con protagonisti Eddie Murphy e Arsenio Hall.

Il film del 1988 vedeva Eddie Murphy nel ruolo del principe Akeem, che lascia la (immaginaria) nazione africana di Zamunda in cerca di una moglie nel Queens, a New York. Insieme a lui c’è il suo fidato amico Semmi, interpretato da Arsenio Hall.

Mentre i due trascorrono la loro vita a New York senza le ricchezze a cui sono abituati, il principe Akeem incontra e si innamora di Lisa (Shari Headley), trovando quella partner intelligente e alla pari che stava cercando da sempre.

Il tanto atteso sequel del film uscirà direttamente su Amazon Prime il 5 marzo 2021.

Il nuovo film, che si intitolerà “Il Principe cerca moglie 2”, vede Eddie Murphy/Akeem nei panni del re di Zamunda, che decide di fare ritorno nel Queens. Oltre ad Eddie Murphy ci saranno anche Arsenio Hall e Shari Headley. Mantenuti anche altri membri del cast originale, come James Earl Jones, John Amos e Louie Anderson.

Il regista Craig Brewer, che ha lavorato con Murphy in Dolemite is My Name, ha spiegato a Entertainment Weekly che riunire Murphy e Hall è stata “un’esperienza particolarmente speciale”.

