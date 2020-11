Uomini e Donne, Maria De Filippi scoppia: “Per me sei una presenza inutile nel programma”. Con chi ce l’ha?

Uomini e donne: amara sorpresa per un cavaliere “storico” concorrente del reality. Infatti, Maria De Filippi lo ha condannato senza mezzi termini con una frase raggelante in diretta su Canale 5.

Per me sei una presenza inutile nel programma. Nessuno vuole corteggiarti e non vedo motivo per farti rimanere Maria De Filippi

Con chi ce l’ha la conduttrice e cosa è successo davvero per farla arrivare a questo punto?

Germano avrebbe minato la fiducia di Maria… E non solo

Reo di aver reso la vita difficile a Maria De Filippi a Uomini e donne è stato Germano. La questione riguarda anche Valentina Autiero. Infatti, lo scopo del programma è far trovare alle persone l’anima gemella.

Ora, Valentina era attratta da Germano e ha deciso di lasciare il programma per lui (dopo tanto tempo in cui la donna partecipava al programma). Dopo che sono usciti diverse volte, però, lui ha dichiarato di essere attratto fisicamente da lei, ma non mentalmente.

Questo ha fatto scattare la molla anche a Maria, che lo ha definito inutile per il programma. Quindi, per lei lui potrebbe tranquillamente andarsene. In più, oltre alla fiducia di Maria, Germano avrebbe perso anche quella di Valentina.

Germano, quindi, non ha potuto fare altro che rispettare la scelta di Maria e lasciare il programma. Non si sa, però, se lui tornerà con Valentina o se tornerà indietro, chiedendo scusa e facendo un passo indietro.

