Taylor Mega racconta un episodio avvenuto tempo fa con Elisabetta Gregoraci, a detta sua le ha urlato contro nella hall di un hotel

Si torna a parlare di Elisabetta Gregoraci, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia la soubrette sta facendo parlare molto di sé, soprattutto per i retroscena venuti a galla sua sua vita sentimentale. In molti l’hanno accusata di non essere se stessa e di voler apparire sempre pacata. Pochi giorni fa si è però lasciata andare ad un botta e risposta con Selvaggia Roma, le due si sono attaccate e insultate pesantemente.

In più occasioni la Roma ha parlato male di Elisabetta, la soubrette l’ha invitata a fare il suo percorso senza parlare più di lei.

Intanto, ieri sera a Live-Non è la d’Urso Taylor Mega si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci. In puntata ha raccontato un episodio avvenuto in passato con la gieffina.

Stando alle parole della nota e bellissima influencer la Gregoraci avrebbe perso la calma anche nei suoi confronti nonostante le due nemmeno si conoscevano. Queste le sua parole: “Io ho avuto un episodio con Elisabetta Gregoraci. All’epoca io non la conoscevo ed ero in un hotel, un famoso albergo a Milano.”

Taylor Mega ha continuato dicendo: “Praticamente io non la conoscevo non sapevo chi fosse e niente. Lei però si è messa ad urlare in mezzo alla hall di questo albergo. Si era messa a gridarmi contro.“

E ancora: “Se non mi consoci perché mi urli contro? Mi diceva ‘ah si c’è anche lei, la ex…”. Lei rivolgendosi a lui diceva ‘c’è la tua ex vedi?’. Sì, ho avuto un flirt con Flavio Briatore, più o meno. Si sapeva, uscì su tutti i giornali. Io però non conoscevo Elisabetta, che però si è messa ad urlare di prima mattina.“

Taylor Mega ha poi concluso dicendo: “Io mi sveglio la mattina e sento queste grida. Ero con il mio cagnolino mentre questa urlava. Davvero ero tranquillissima e appena alzata per portare il mio cane e poi ho sentito queste urla nella hall”.

Signorini mostrerà le dichiarazioni della Mega stasera a Elisabetta Gregoraci? Se così fosse la gieffina confermerà di aver urlato contro Taylor? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

