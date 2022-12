Terrifier 2, quale è la colonna sonora dell’horror di Damien Leone?

Terrifer 2 è il sequel del cult Terrifier del 2016, diretto da Damien Leone. Si tratta di un horror splatter difficile da guardare per i più deboli di cuore ma ben fatto per gli amanti del genere.

Il suo successo è stato decretato anche dalla marea di notizie di spettatori che in seguito alla visione del film si sono sentite male a causa della violenza del protagonista, la figura di Art the Clown che si inserisce in tal modo tra le icone di cattivi horror.

A rendere ancora più inquietante e a dare spessore al film, è anche la colonna sonora.

Terrifier 2 – colonna sonora

Le musiche originali del secondo capitolo di Terrifier, sono del compositore Paul Wiley che aveva già collaborato con il regista Damien Leone sia in Frankenstein vs. the Mummy che ne l’originale Terrifier. In particolare, a catturare l’attenzione è stato il brano in apertura prima ancora del vero inizio del film. Si tratta di The Equalizer (Not Alone) dei The Midnight, un duo californiano che suona musica elettronica.

La track list è composta da 17 brani ascoltabili su Amazon

1. Terrifier 2022 (2:12)

2. Art Party (2:57)

3. Morgue (4:20)

4. Blood Soaked (2:14)

5. Clerk Kill (1:55)

6. Sienna (2:31)

7. Terrified to Tears (1:24)

8. Home Invasion (4:07)

9. Chit Chat (1:19)

10. Chapel (1:58)

11. Spasms (2:24)

12. Cold Hands (1:33)

13. Just the Tip (1:02)

14. Candy Skull (3:04)

15. Hallway (1:01)

16. Pills That Kill (2:04)

17. Dinner Party (2:48)