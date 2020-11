Vite in Fuga, anticipazioni seconda puntata, 23 novembre 2020: Alessio causa un incidente stradale

Vite in Fuga: cosa accadrà nella seconda puntata che andrà in onda stasera, alle ore 21.25, in prima serata e in prima visione su Rai Uno?

La fiction con Anna Valle sarà trasmessa oggi 23 novembre 2020, con due nuove puntate (la seconda e la terza puntata). Ecco che cosa accadrà.

Vite in Fuga: anticipazioni seconda puntata “Aprile”

Nella puntata che inizierà alle ore 21.25, l’ispettrice Serravalle ha deciso di non mollare l’osso. Infatti, è convinta che la famiglia Caruana si nasconda da qualche parte e la sua attenzione è, ovviamente, concentrata su Claudio.

Così, chiede l’aiuto del fidanzato di Alessio, Mario. Compito del ragazzo è convincere il giovane membro della famiglia che il padre li sta mettendo in pericolo con la loro fuga senza senso.

Nel frattempo, Silvia scopre che il marito era con l’amante il giorno del delitto. Così, visto che sta lavorando in un pub, cerca di telefonare all’amante, sperando che il marito sia stato veramente con lei.

L’alternativa sarebbe saperlo un assassino. Alessio chiama Mario da una cabina telefonica e gli chiede di vedersi dove andavano in vacanza insieme, a Gaeta.

Anticipazioni terza puntata “Gaeta”

Silvia decide di seguire Alessio a Gaeta, visto che non riesce a farlo desistere. Ilaria, preoccupata, avvisa Claudio della cosa. Nel frattempo, la Serravalle segue, ovviamente, Mario.

Così, la donna crea un incidente, convinta di essere all’inseguimento di Alessio. Claudio scopre che il figlio è omosessuale e decide di aiutarlo a ritrovare il suo ragazzo. Silvia e Claudio si riavvicinano.

Vite in Fuga cast completo

Il cast completo della fiction è composto da:

Claudio Gioè: Claudio Caruana/Giorgio Marasco.

Anna Valle: Silvia Caruana/Anna Fabbri.

Barbora Bobu?ová: Ispettrice Agnese Serravalle.

Francesco Arca: Elio Ferrari.

Giorgio Colangeli: Cosimo Casiraghi.

Tobia De Angelis: Alessio Caruana/Lorenzo Marasco.

Tecla Insolia: Ilaria Caruana/Matilde Marasco.

Federica De Cola: Miriam.

Marco Cocci: Riccardo Elmi.

Pierpaolo Spollon: Vice-ispettore Polito.

Romano Reggiani: Gabriele Tomasi.

Flavio Furno: Udo Mayer.

Stefano Abbati: Robert Mayer.

Maria Toesca: Amalia Mayer.

Giancarlo Previati: Cristian Wilcock.

Francesca Turrini: Teresa.

Caterina Signorini: Giulia Manzelli.

Vera Dragone: Gloria Santini.

Giancarlo Commare: Mario Langella.

Alberto Basaluzzo: Danilo Basile.

Giovanni Esposito : Mattia Basile.

Daniela Cenciotti : Costanza.

Francesco Colella: Luigi Calasso.

Penelope Frego: Margherita.

