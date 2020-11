Alba Parietti confessa su un sacerdote: “La mia testa invasa da fantasie peccaminose”

Intervistata da Di Più, Alba Parietti ha fatto una confessione choc sul segretario di papa Ratzinger

Alba Parietti è un personaggio che ha fatto molto parlare di sé e questa volta l’ha fatto con un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. In che modo? L’opinionista ha confessato di aver provato una passione platonica per un sacerdote. Si tratta di Padre Georg, il fidato segretario di papa Ratzinger che Alba incontrò casualmente diversi anni fa in un viaggio in treno.

“Lo confesso ho desiderato un sacerdote: Padre Georg, me lo sono trovato di fronte e la mia testa è stata invasa da fantasie peccaminose“, ha esordito così la Parietti nell’intervista al settimanale. La soubrette torinese ha poi aggiunto altri particolari nel racconto: “Non ho mai tanto fissato un uomo in vita mia. Ho sentito in me salire certe sensazioni che mi hanno costretto a voltarmi verso il finestrino”. Sensazioni particolari che le hanno persino ricordato quando recitava sul set della serie televisiva “Uccelli di Rovo” di Daryl Duke. Alba non ha mai nascosto di aver provato quelle sensazioni così forti verso il segretario di Papa Ratzinger, delle quali ha raccontato anche in passato in un’intervista rilasciata a La Stampa.

Infine, la Parietti ha chiosato la sua intervista, dichiarando di aver confidato i suoi pensieri a Padre Georg una volta scesi in stazione: “All’arrivo me lo presentarono ed io gli chiesi l’assunzione per aver fatto pensieri peccaminosi su di lui. Non lo fece perché mi chiese se ero pentita. Ed io non lo ero”. Un piccolo accenno di tale vicenda è stato menzionato anche nel libro “Cacciatrice di Narcisi”, nel quale Alba racconta storie di uomini incontrati con cui ha istaurato legami tossici nella sua vita.

