Folklore: The Long Pond Studio Sessions fuori su Disney+. Di che si tratta?

Folklore: The Long Pond Studio Sessions è una novità assoluta che sarà disponibile solo per gli utenti Disney+.

La collaborazione prevede anche la presenza di Taylor Swift: ecco perché e quando si potrà vedere la novità.

Folklore: The Long Pond Studio Sessions. Di cosa parla?

Domani, 25 novembre 2020, Disney+ metterà a disposizione il documentario realizzato con Taylor Swift. Il titolo è Folklore: The Long Pond Studio Sessions, proprio perché il documentario racconta come la cantante ha realizzato il nuovo album, Folklore.

L’album è l’ottavo per l’artista ed è uscito lo scorso 24 luglio 2020, a sorpresa: infatti, l’annuncio è stato dato solo il giorno prima.

L’annuncio è arrivato anche sul profilo Instagram della cantante, da 140 milioni di followers.

Taylor Swift è stata anche la regista del documentario. Luogo delle riprese (e anche dell’incisione dell’album) è il Long Pond Studio di New York.

Non è la prima volta che la cantante collabora con la piattaforma di streaming della Disney. Infatti, a disposizione c’è anche un altro documentario, su un concerto della cantante, il Taylor Swift City of Lover Concert. Il concerto si è svolto a Parigi.

I documentari sono in esclusiva per gli utenti di Disney+, che pagano un abbonamento per vedere i contenuti esclusivi. L’abbonamento è di 6,99 euro al mese per l’Italia, oppure 69,90 euro all’anno.

