Chi è Giada Parra, la moglie dell’attore Paolo Conticini?

Ecco chi è Giada Parra, età, carriera e vita privata della moglie di Paolo Conticini

Giada Parra è soprattutto nota per essere la moglie di Paolo Conticini, il famoso attore ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove si è aggiudicato il secondo posto.

La Parra è nata nel 1975, in passato è stata una modella e miss sfilando per molte importanti passerelle. Giada è sempre stata molto riservata, ha sempre preferito rimanere lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip. Su di lei si conoscono infatti poche informazioni, sappiamo che si è laureata all’Università di Pisa alla Facoltà di Scienze Politiche. In passato ha collaborato con molti noti e importanti brand, tra questi anche Gucci. Oggi è una libera professionista.

Giada Parra all’età di 45 anni è ancora bellissima e in gran forma. Su Instagram ha un profilo privato, non permette a tutti di vedere le sue foto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la modella è convolata a nozze con Paolo Conticini nel 2013, i due stavano insieme da vent’anni. Ad oggi non hanno figli, l’attore in più occasioni ha però fatto sapere che vorrebbe diventare padre.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui