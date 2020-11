Cotto e Mangiato ricetta 24 novembre 2020: branzino con crema di topinambur

Oggi ospite a Cotto e Mangiato, Tessa ha ospitato lo chef Teo Fenati. Mantenendo le giuste distanze hanno preparato un branzino con crema di topinambur.

La ricetta

Per quanto riguarda gli ingredienti, ti occorre:

Branzino

Topinambur

Pangrattato

Cavolini di Bruxelles

Caffè espresso

Caffè macinato fresco

Procedimento

In una pentola mettere a sciogliere il formaggio, mentre in un’altra pentola lessare i cavolini. A questo punto pulire il branzino e fare delle aperture sul dorso. Mettere all’interno pangrattato tostato mischiato a caffè macinato e rosolare in padella. Dopo che il topinambur sarà sciolto fare la base nel piatto. Adagiare sopra il branzino. Poi sfriggere i cavoletti di Bruxelles nella padella del branzino, e metterli accanto al pesce nel piatto, con qualche goccia di caffè espresso per guarnizione.

