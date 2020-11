Chi è Stefano Sala, l’ex compagno di Dayane Mello?

Ecco chi è Stefano Sala, età, carriera e vita privata dell’ex compagno di Dayane Mello

Stefano Sala è un noto modello, influencer e musicista, nel 2018 ha fatto parte del cast della terza edizione del Grande Fratello Vip.

In passato l’ex gieffino è finito spesso al centro del gossip per la sua chiacchierata relazione con Dayane Mello, dal loro amore è nata la figlia Sofia. Ad oggi la modella brasiliana sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Stefano Sala è nato a Gravedona, in provincia di Como, il 28 marzo 1990. Dopo il diploma ha frequentato l’Università per diventare un chimico biologo, intanto lavorava nel ristorante di famiglia.

Grazie alla sua bellezza e al suo fisico è stato presto notato ed è così iniziata la sua carriera di modello che lo ha portato a viaggiare spesso in giro per il mondo. Ha collaborato con noti e importanti brand come Armani, Cleofe Finati e Morellato. Sala è approdato in televisione partecipando a Notti di ghiaccio e Ballando con le stelle.

Stefano Sala è anche un attore, ha recitato nella nota fiction Il bello delle donne..alcuni anni dopo. Poco dopo ha studiato in una scuola di Los Angeles e ha recitato nel film P.O.E.4-The Black Cat. È appassionato anche di musica, fa parte infatti di una band rock chiamata The Cross.

Nel 2018 ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip.Nella casa più spiata d’Italia sembrava essere nato un flirt con Benedetta Mazza, fuori dalla casa era però impegnato sentimentalmente con Dasha Dereviankina. Dopo il reality la loro storia d’amore sembrava essere giunta al capolinea ma dopo un po’ di tempo c’è stato un ritorno di fiamma tra loro.

La sua vita sentimentale lo ha fatto finire spesso al centro del gossip. Dal 2012 al 2016 è stato legato sentimentalmente alla modella brasiliana Dayane Mello, dal loro amore è nata la piccola Sofia nel 2014. Nel 2018 ha iniziato una relazione con Dasha Dereviankina. I due sono convolati a nozze nel 2019, pochi mesi fa è nato il loro primo figlio, Damian.

Sara Fonte

