The Voice Senior 2020: chi sono i giudici del programma?

The Voice Senior 2020: c’è attesa per il nuovo talent show di Rai Uno che partirà il prossimo 27 novembre 2020, alle ore 21.30. La conduttrice d’eccezione sarà Antonella Clerici, che ha condotto in passato anche un’edizione di Sanremo.

Chi saranno i giudici di questa edizione speciale? Infatti, non ci saranno voci giovani a esibirsi. Per partecipare, si devono avere almeno 60 anni. Chi li dovrà giudicare?

The Voice Senior 2020: ecco chi accompagnerà Antonella Clerici come giudice

I giudici di questa edizione speciale saranno:

Albano Carrisi in coppia con la figlia Jasmine,

Loredana Bertè,

Gigi D’Alessio,

Clementino.

Albano ha tenuto fin da subito a sottolineare che non è stata favorita la scelta della figlia come giudice. Jasmine, infatti, sta iniziando da tempo una carriera musicale indipendente, ben lontana dalle sonorità del padre.

I giudici, come per le altre edizioni, dovranno ascoltare senza vedere i partecipanti che si esibiscono in diretta. Solo dopo l’approvazione, la poltrona girerà, mostrando ai giudici il concorrente.

Gigi D’Alessio e Clementino non fanno i giudici di The Voice per la prima volta, ma stavolta dovranno giudicare voci più mature.

Dopo la trasmissione, tutte le puntate si potranno vedere su Rai Play in streaming. Nell’ultima puntata, ci sarà il televoto.

Se non si gira nessuno, oppure i voti sono pochi, allora il concorrente esce di scena e non può più partecipare al programma.

I selezionati possono scegliere il loro coach se sono più giudici a votarli. Nell’ultima puntata ci sarà anche il televoto.

