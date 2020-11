Gregoraci e Giulia litigano al Grande Fratello Vip, la Salemi sbotta: “Non avevo secondi fini con Briatore”

Scoppia la lite tra Giulia Salemi e la Gregoraci al Grande Fratello Vip, l’influencer si sfoga dopo la puntata

È scoppiata una lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi dopo la 21esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 23 novembre su Canale 5.

Signorini durante la diretta di ieri ha parlato di un presunto screzio tra le due che risale a tre anni fa durante una vacanza estiva in Sardegna. La Gregoraci ha lasciato intendere che c’è stato uno scambio di messaggi tra Briatore e la Salemi.

L’insinuazione di Elisabetta ha infastidito non poco Giulia Salemi, la gieffina ci ha tenuto subito a smentire di aver avuto un flirt con Briatore. Dopo la puntate le due hanno discusso in modo animato, la Gregoraci ha ribadito che Giulia ha più volte cercato Flavio per farsi ospitare nei suoi locali in Sardegna. Tra le varie cose ha detto: “Con me non ti sei mai rapportata. Messaggiavi sempre con Flavio. Non mi far dire delle cose. Una volta ero a casa ed è arrivata la tua telefonata. Ti ho visto venire tante volte al Billionaire. Salutavi affettuosamente lui e nemmeno mi ca**vi.”

Elisabetta Gregoraci ha aggiunto: “Non voglio più parlarne, non voglio metterlo in mezzo. Gli hai mandato dei messaggi. Per la cena, il dopo cena, l’alloggio. Io se vado al ristorante pago”.

La Salemi ha fatto sapere di non aver mai avuto doppi fini con Briatore, messaggiava con lui come fa con molta altra gente. Ci ha tenuto poi a precisare che in estate era in Sardegna con un gruppo di amici in vacanza e hanno sempre pagato. Ha poi aggiunto: “Ci sono state volte in cui abbiamo pagato, volte in cui loro ci hanno invitato. Non farmi passare per gattamorta. Io ti ho visto tre volte.“

Dopo la lite con Elisabetta Giulia Salemi si è sfogata in giardino con Dayane Mello. A detta sua ha conosciuto Briatore tramite amici in comune, spesso sia lui che il suo manager invitavano lei e le sue amiche ma non pensa che ci sia niente di male

La Salemi ci ha tenuto a ribadire di non aver avuto nessun flirt con Briatore, a detta sua è sempre stato carino con lei e non ci ha mai provato. Ha poi aggiunto: “Io quell’estate Elisabetta l’ho vista tre volte. Lei ti guardava dalla testa ai piedi. Io ero una povera sfigata, lei era la Gregoraci, la moglie di Flavio, la donna della tv. Io tuttora mi sento una persona normale. Non sono mai stata a casa sua, mi ha invitato nei locali. Non come ragazza immagine, quelle le pagano: io non lo sono.“

Visibilmente infastidita Giulia Salemi ha continuato dicendo: “Non accetto che mi faccia passare per l’accattona solo perché le ho detto che è snob. Quello sei, ciccia. Ha fatto un bagno d’umiltà prima di entrare nella Casa, ma fino all’altro ieri lo era. Quando sono entrata era carina con me, non me l’aspettavo. Non mi far passare per gattamorta per non dire tr**a, né per accattona.”

E ancora: “Io a differenza tua non mi sono sposata… Tre anni fa una vacanza in Sardegna non potevo permettermela e perché devo sentirmi in colpa se ho accettato un invito dei miei amici? Sono la prima?“

Giulia Salemi ha poi concluso dicendo: “Io non capisco tutto questo casino per una nomination. Lei poteva uscirne da signora e invece ha voluto fare la battuta. Ho anche il numero di Flavio, l’ho pure sentito quando stava male, ma mai avuto secondi fini. Lo giuro su mia mamma. Siamo stati ospiti tre anni fa, quando ci invitò Domenico. Altre volte invece abbiamo pagato.“

Sara Fonte

