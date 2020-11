Matrimonio a Prima Vista Italia – Sei mesi dopo, le anticipazioni dello speciale di stasera su Real Time

La scorsa settimana si è conclusa la quinta edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, il docureality di Real Time dove sei single in cerca dell’amore decidono di sposarsi senza aver mai visto prima il proprio o la propria partner.

Stasera, sempre su Real Time, andrà in onda l’appendice, ovvero lo speciale “E poi”, che viene anche chiamato “Sei mesi dopo”. Per farla breve, il docureality consiste nel capire se dopo sei mesi di matrimonio la coppia funziona oppure se è arrivato il momento di chiedere il divorzio e tornare alle proprie vite.

Nella puntata di stasera i protagonisti della quinta edizione se la vedranno con il team di esperti del docureality: oltre alla sessuologa Nada Loffredi, ci sarà anche il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini. Sarà l’occasione per le coppie di raccontare tutto ciò che è accaduto in questi sei mesi.

Nella finale le cose non sembravano andare affatto bene per Gianluca e Sitara, mentre Andrea e Nicole avrebbero deciso di proseguire. Ma la “chicca”, stando agli spoiler che circolano online, è che l’amore sembra essere sbocciato tra Andrea e Sitara: sarà proprio la ragazza a spiegare come sia nato tutto. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Fanpage.it, la storia tra i due sarebbe addirittura già finita, tanto che dovrebbe andare in onda un ulteriore speciale su Real Time, dal titolo “Tutta la verità”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui